الشيف أنس الحمد يروي قصة نجاحه.. عمل بدون مقابل ليحقق حلمه في بداية حياته

الرياض - محمد عبدالله - روى الشيف أنس الحمد قصة عمله واحترافه في مجال الطبخ وإعداد الوجبات باحترافية بالغة كأشهر الشيفات في العالم.

وقال الحمد، لبرنامج "يا هلا"، على قناة "روتانا خليجية"، إنه في عائلته بالنسبة للوالد والوالدة عندهم موهبة وشغف بهذا المجال، وخاصة الوالدة مشهورة على مستوى العالة في إعداد الأطباق الشعبية والعربية والخليجية.

وأضاف أنه في بداية حياته طلب العمل بدون مقابل، مضيفًا أنه ظل قرابة سنة ونصف أو سنتين يبحث عن وظيفة في المساء.

وواصل "كان لدي وقت لا بأس به في المساء وكنت أبحث عن عمل براتب ولو زهيد، بما لا يتعارض مع وظيفتي الصباحية وعملي في النهار، وقبلت بعمل بدون مقابل لاحتراف هذا العمل.

وعن موهبته في هذا المجال تابع قائلًا: "عندي الطبخ شغف، سواء في كشتة أو مطبخ بيت، حيث أنسى نفسي، وحاليا أتابع البرامج العالمية والداخلية الشهيرة في مجالات الطبخ، وأقرأ كتب المتخصصين في هذا المجال.

وأضاف الشيف أنس الحمد "هناك أمثلة ونماذج كثيرة لأشخاص تركوا الوظائف وأبدعوا في مشروعاتهم الخاصة ومجال المطاعم، مشيرًا إلى أنه أبدع في صنع الحلوى، ووصل مرحلة الدمج أي دمج أكثر من نوع من الحلوى في طبق واحد وابتكار حلويات جديدة.

اقرأ أيضا:

بالفيديو.. مختص بالحياة البرية يوضح أهمية الأنظمة البيئية