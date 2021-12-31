4159 مخالفة لإجراءات كورونا بالمملكة بعد إعادة الإلزام بارتداء الكمامة.. و5 مناطق تتصدر

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الداخلية، الجمعة، رصد 4159 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا (كوفيد - 19) خلال 24 ساعة، منذ دخول قرار إعادة الإلزام بارتداء الكمامة في جميع الأماكن والأنشطة والفعاليات حيّز التنفيذ.

وقالت وزارة الداخلية، في إنفوجراف نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن منطقة الرياض سجلت الأعلى مخالفة بواقع 1404 مخالفات، تلتها منطقة المدينة المنورة بـ530.

وأشارت إلى أن منطقة مكة المكرمة حلت ثالثة بتسجيل 490 مخالفة، تلتها الشرقية بـ473 مخالفة، فالقصيم بـ238، فالحدود الشمالية بـ208 مخالفات.

ودخل قرار إعادة الإلزام بارتداء الكمامة وتطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن المغلقة والمفتوحة، والأنشطة والفعاليات، حيز التنفيذ اعتبارًا من الساعة السابعة من صباح أمس الخميس، بحسب وزارة الداخلية، التي أكدت ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية كافة، والبروتوكولات المعتمدة لسلامتهم؛ ملوحة بتطبيق الإجراءات النظامية والعقوبات المعتمدة على المخالفين.