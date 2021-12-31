الأرصاد تنبه سكان 3 مناطق: أمطار وضباب حتى صباح السبت

الرياض - محمد عبدالله - أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على المنطقة الشرقية وتشمل الحالة (الأحساء، البطحاء، الجبيل، الخبر، الدمام، الظهران، العديد، القطيف، النعيرية، بقيق، حرض، خريص، سلوى، رأس تنورة) حتى الساعة 1 من صباح يوم غد السبت.

كما توقع المركز الوطني للأرصاد، تقلبات جوية على منطقة القصيم تتمثل في هطول أمطار وتكون الضباب وتشمل الحالة "الأسياح، البدائع، البكيرية، الخبراء، الرس، الشماسية، المذنب، النبهانية، بريدة، رياض الخبراء، عقلة الصقور، عنيزة، عيون الجواء"، وتستمر الحالة حتى الـ 2 من صباح يوم غد السبت.

كما نبه المركز إلى تكون سحب رعدية ممطرة على منطقة مكة المكرمة تتسبب في تدني الرؤية الأفقية وتشمل الحالة "القنفذة، الليث"، وتستمر الحالة حتى بعد منتصف الليل.

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