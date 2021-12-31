بالفيديو.. أستاذ تخدير يكشف عن مفاجأة بخصوص الحالات الحرجة لفيروس كورونا

الرياض - محمد عبدالله - أكد أستاذ التخدير والعناية المركزة، ناصر توفيق، أن الحالات الحرجة في الوقت الحالي أصبحت للأشخاص ما بين 30 و50 عامًا وليس لكبار السن كما كان في الفترة الأولى للفيروس المستجد، مشيرًا إلى أن متحور أوميكرون سريع الانتشار.

وقال توفيق في تصريحات للإخبارية: «في خبرتنا في السنة الماضية؛ حيث أمضينا 6 شهور بدون لقاح، فإن الحصول على جرعتين من لقاح كورونا شيء أساسي، ويجب تطبيق الإجراءات الاحترازية بشكل أكبر في الفترة المقبلة».

وأضاف: «التراخي هو أكبر المشاكل التي تواجه البلاد في احتواء فيروس كورونا ومتحوراته، ويجب العمل بمقولة الوقاية خير من العلاج».

وتابع: «المتحور الجديد أوميكرون، صعوبته في الانتشار السريع، والحالات الحرجة كانت في السابق لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، ولكن الآن المصابين وأصحاب الحالات الحرجة هم بين 30 و50 عامًا، وقانون اللعبة بدأ يتغير الآن».

وأتم: «نسبة العدوى والانتشار لأوميكرون عالية، والحالات الحرجة لهذا المتحور قد تصيب أشخاصًا في مقتبل العمر».

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