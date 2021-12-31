شكرا لقرائتكم خبر عن سفير خادم الحرمين لدى النيجر يقدم أوراق اعتماده والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النيجر الدكتور زيد بن مخلد الحربي اليوم ، أوراق اعتماده إلى فخامة الرئيس محمد بازوم رئيس جمهورية النيجر.

ونقل السفير الحربي خلال اللقاء تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، وتمنياتهما لفخامته بوافر الصحة والسعادة، ولحكومة وشعب جمهورية النيجر دوام التقدم.

فيما حمله فخامته تحياته لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، وتمنياته لهما بوافر الصحة والسعادة, وللمملكة وشعبها دوام التقدم والرخاء، كما تمنى له التوفيق في مهامه الجديدة.