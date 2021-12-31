شكرا لقرائتكم خبر عن فحص 30 عينة لماء زمزم للتأكد من سلامته والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قامت وكالة الخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم الجمعة، بفحص أكثر من (٣٠) عينة عشوائية من مواقع مختلفة لماء زمزم المبارك داخل المسجد الحرام للتأكد من سلامته، وخلوه من أي ملوثات، إضافة إلى رفع الإجراءات الاحترازية، وتكثيف عمليات الغسيل والتطهير والتعقيم، لضمان سلامة قاصدي وزوار المسجد الحرام.

وأكد وكيل الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية محمد الجابري، جاهزية الإدارات التابعة للوكالة بالمسجد الحرام لتطبيق الإجراءات الوقائية كاملة داخل المسجد الحرام، عبر حزم من الخدمات الميدانية والخدمية المُراعى في مخرجاتها متطلبات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي أوصت بها الجهات المعنية لمواكبة الظروف الاستثنائية للجائحة العالمية، مشيرا إلى أن الوكالة وفرت خدمات السقيا داخل المسجد الحرام وساحاته وتوزيع أكثر من (٤٠٠٠) عبوة ماء زمزم ذات الاستخدام الواحد ومتابعة تعقيم الشنط وحافظات زمزم والعربات الخاصة به.

وذكر الجابري أن أكثر من (٥٠٠٠) حافظة ماء زمزم موزعة في أرجاء المسجد الحرام، يستهلك من خلالها حوالي (٢٠٠) ألف لتر.

من جانب آخر بين أن أكثر من ( ٤٠٠٠ ) عامل وعاملة، يشرف عليهم (٢٠٠) مشرف يقومون بغسل المسجد الحرام (١٠) مرات يومياً واستخدم (١٣٠) ألف لتر من المطهرات الصديقة للبيئة، و (٢٥٠٠) ألف لتر من المعطرات، و تشغيل (١٠٠) فواحة معطرة داخل توسعة الملك فهد بأدواره، والمسعى بأدواره.

واستخدام أكثر من ( ٥٠٠ ) آلة تستخدم لتنظيف وتطهير المسجد الحرام، بالإضافة إلى عمليات الوقاية البيئية ومكافحة العدوى من خلال تجهيز عدة فرق تعمل على تعقيم جنبات المسجد الحرام وساحاته الخارجية ودورات المياه بأكثر من (٣٤) ألف لتر من المعقمات، لتعقيم جميع الأسطح والأرضيات والسجاد، إضافة إلى أكثر من (٥٠٠) جهاز آلي لتعقيم الأيدي بخاصية الاستشعار و(٢٠) جهاز بايوكير و(١١) ريبوتا ذكيا للتعقيم و(٦٠٠) مضخة تعقيم إلكترونية ويدوية و ( ٢٠ ) جهاز تعقيم بالرذاذ الضبابي.