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ضبط مفحط العيدابي.. عرض حياته والآخرين للخطر

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الرياض - محمد عبدالله - أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الجمعة، ضبط قائد المركبة الذي قام بممارسة التفحيط في محافظة العيدابي، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.

وقال «المرور السعودي»، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنه إشارةً إلى مقطع الفيديو المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي، فإن مرور منطقة جازان تمكن من ضبط قائد المركبة الذي قام بممارسة التفحيط في محافظة العيدابي، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.

وأكد المرور السعودي، أنه سيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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