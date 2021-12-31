شكرا لقرائتكم خبر عن رفع الجاهزية والاستعداد لمواجهة الأمطار في تبوك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفعت أمانة منطقة تبوك جاهزيتها واستعداداتها لاحتواء مياه الأمطار التي قد تشهدها المنطقة هذه الأيام، ويأتي ذلك تفعيلاً لخطة العمل الاستباقية التي وضعتها الأمانة استعداداً لموسم الأمطار.

ويتضمن رفع الجاهزية لمواجهة حالات الطوارئ، تعزيز التعاون مع الجهات ذات العلاقة، لضمان التعامل السريع والفعال وقت الحالة المطرية، إلى جانب سرعة مباشرة الإدارات المختصة بالأمانة والبلديات لحالات تصريف مياه الأمطار التي قد تشهدها مدن ومحافظات المنطقة، ومتابعة تشغيل مشاريع تصريف المياه، والتأكد من أداء العبارات الصندوقية والمفتوحة ومضخات الأنفاق، والتفاعل السريع مع البلاغات التي قد تتلقاها غرفة عمليات الأمانة على مدار الساعة.