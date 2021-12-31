بالفيديو.. «مختص في الوبائيات»: مصابو أوميكرون يبقون فترات أقل بالمستشفيات

الرياض - محمد عبدالله - قال المختص في علم الوبائيات، د.عبدالكريم قزيز، إن فترة بقاء مرضى متحور أوميكرون في المستشفيات والاحتياج إلى غرف عناية مركزة، تكون أقل مقارنة بباقي مصابي الفيروس.

وأوضح المختص في علم الوبائيات، لقناة «العربية –الحدث»، أنه منذ ظهور متحور أوميكرون تتم مراقبة المؤشر الرئيسي وهو معدل دخول المستشفيات والعناية المركزة.

ففي بريطانيا تزايدت الإصابات لكن فترة بقاء المرضى بالمستشفيات وغرف العناية المركزة كانت أقل، وكذلك احتياجاتهم لأجهزة التنفس الصناعي كانت أقل.

وأشار المختص في علم الوبائيات، إلى أن تلك الدلائل تشير إلى أن المرض المتولد عن متحور أوميكرون هو أقل حدة.

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