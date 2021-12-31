«فلكية جدة» تتوقع رؤية مذنب «بان ستارز» بالعين المجردة في هذا الموعد

الرياض - محمد عبدالله - قالت الجمعية الفلكية بجدة، إن التوقعات تشير إلى أن المذنب المكتشف حديثا «بان ستارز» الذي يقترب الآن من الجزء الداخلي لنظامنا الشمسي، يحتمل أن يصبح مشرقًا بما يكفي لرؤيته بالعين المجردة، بعد وقت قصير من غروب الشمس، بالأفق الشمالي الغربي بحلول ربيع 2022.

وأوضح رئيس فلكية جدة، مهندس ماجد أبوزاهرة، أن مدار المذنب يبدو بشكل قطع مكافئ، ما يشير إلى أن هذا المذنب لديه سرعة إفلات كافية للابتعاد عن جاذبية الشمس، وإذا نجا بعد اقترابه من الشمس وما لم يؤثر عليه جسم أكبر (مثل كوكب المشتري)، فإنه أمامه فرصة ليغير اتجاهه نحو الفضاء الأوسع لمجرة درب التبانة ولن يعود أبدًا.

وأضاف، أن المذنب لا يزال خافتا للغاية كما يرصد من الأرض، وسيكون في الحضيض (اقرب مسافة إلى الشمس) حوالي 20 و 21 أبريل 2022. وسيتبع ذلك أقرب مسافة للمذنب إلى الأرض في الفترة من 7 إلى 9 مايو 2022، وستكون أفضل الفرص لمحاولة رصد المذنب في أواخر أبريل 2022 وستتحسن بشكل طفيف بحلول أوائل مايو 2022.

يذكر انه تم رصد المذنب «بان ستارز» لأول مره في 26 يوليو 2021 بواسطة تلسكوب «بان ستارز 1» في هاواي، وقد عثر عليه عندما كان على مسافة (4.3) وحدة فلكية من الشمس (643,270,844) كيلومترا.

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