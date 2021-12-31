97.5 % نسبة التعافي من كورونا بالسعودية.. وإعطاء 94.6 مليون جرعة لقاح بدول الخليج

الرياض - محمد عبدالله - أعلن مركز الإحصاء الخليجي، عن عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون، والتي تجاوزت 94.6 مليون جرعة، وأن نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية بلغت 97.5%، فيما أعلنت وزارة الصحة أنَّه تمَّ إعطاء أكثر من 50.4 مليون جرعة عبر أكثر من 587 مركزًا بجميع المناطق.

أوضح مركز الإحصاء، عبر تويتر، أنه وفقًا لإحصائيات فيروس كورونا الإجمالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حتى أمس الخميس، فإن إجمالي الإصابات المؤكدة بلغ (2568241) إصابة، وإجمالي حالات التعافي بلغ (2520329) حالة، وإجمالي حالات الوفاة بلغ (19632) حالة.

وأشار مركز الإحصاء، إلى أنَّ إجمالي اللقاحات المعطاة بدول مجلس التعاون بلغ (94617751)، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 97.5%، وفي دول الخليج مجتمعة 98.1%.

من جانبها، أوضحت وزارة الصحة، أمس الخميس، أنَّ عدد جرعات لقاحات كورونا المعطاة في المملكة بلغ (50455058) جرعة، عبر أكثر من 587 مركزًا بجميع المناطق والمحافظات.

أضافت الوزارة، أنه تم تسجيل 752 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتسجيل 226 حالة تعافٍ، وحالة وفاة واحدة فقط، خلال الـ24 ساعة الماضية.

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