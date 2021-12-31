هل تَذاكر النقل للحرم المكي إلزامية؟.. «الحج والعمرة» تُجيب

الرياض - محمد عبدالله - أوضحت وزارة الحج والعمرة، ان إصدار تصريح العمرة لا يلزمه شراء تذاكر النقل، لأن التذاكر اختيارية وليست إلزامية لجميع الفئات.

وذكرت الوزارة، عبر تويتر؛ خلال ردها على أكثر الأسئلة شيوعًا، أنه يمكن التوجه للحرم المكي مباشرة لأداء العمرة والصلاة والطواف لغير المعتمرين، دون الالتزام بشراء تذاكر النقل.

وأضافت وزارة الحج والعمرة، أنه يتم شراء تذاكر النقل عبر طريقتين: من تطبيق «اعتمرنا» مباشرة، من خلال الخطوات التالية: «حجز خدمة»، ثم «خدمات النقل»، ثم تحديد موقف الحافلات (كدي – الجمرات)، ثم تحديد عدد التذاكر، وأخيرا دفع قيمة التذاكر.

والطريقة الثانية هي شراء تذاكر النقل هي عند الوصول إلى موقف الحافلات في مواقف «كدي» ومواقف «الجمرات»، وأنه يمكن الشراء عن طريق البطاقات البنكية أو نقدًا.

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