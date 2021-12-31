وفاة أم محمد بحائل صاحبة المقولة الشهيرة «يخسي الجوع وأنا أمك»

الرياض - محمد عبدالله - توفيت امس الخميس، في منطقة حائل، أم محمد، بائعة البسطة وصاحبة العبارة الشهيرة «يخسي الجوع وأنا أمك»، والتي ضربت مثلا في الكرم رغم ظروفها الصعبة.

ونعى مغردون بمواقع التواصل الاجتماعي «أم محمد»؛ حيث تصدر هاشتاق (#أم_محمد) قائمة الترند على تويتر.

واشتهرت أم محمد صاحبة بسطة بدوار مشار بحائل، بعد انتشار فيديو لها في عام 2020م، وهى تقول للشاب عبد الله الرشيدي، الذي أخبرها أنه جائع «أبشر بعزّك ياعيوني».

وكانت أم محمد قالت في تصريحات إعلامية سابقة لبرنامج «الراصد» المذاع على الإخبارية، إنها تنصح كل شخص بأن الذي يعطيه أبرك من الذي يبيعه.

وتفاعل رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، مع الفيديو المتداول لأم محمد على مواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث علق على الموقف عبر حسابه الرسمي على «تويتر» قائلًا: «مقطع أم محمد طير النوم من عيني.. هاذي نخوتنا وهذا كرمنا وهاذي عزنا وهاذي كرامتنا، إن شا الله أكلمها الصبح كانا من الحين».

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