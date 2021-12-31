وصول الدفعة السادسة من المشتقات النفطية السعودية إلى عدن

الرياض - محمد عبدالله - وصلت إلى ميناء الزيت في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، الدفعة السادسة من منحة المشتقات النفطية المقدمة من السعودية، عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، لتشغيل محطات الكهرباء في المحافظات، وتشمل 90 ألف طن من الديزل والمازوت، على دفعتين.

وأوضحت «وكالة الأنباء اليمنية – سبأ» أن سفينة الوقود التي تحمل على متنها 60 ألف طن متري من مادة الديزل، دخلت إلى رصيف ميناء الزيت، ومن المقرر استكمال وصول الدفعة السادسة من المنحة النفطية خلال الأيام المقبلة، وذلك بوصول نحو 30 ألف طن متري من مادة المازوت.

وأشارت إلى أن الفرق الفنية والجهات المختصة قامت بعملية ضخ الوقود إلى الخزانات المخصصة للمنحة النفطية في شركة مصافي عدن، تمهيدا لتوزيع الوقود وفقا للإجراءات المعتمدة لمحطات الكهرباء في محافظة عدن وبقية المحافظات المستفيدة بحسب الكميات المعتمدة لها.

من جانبها، أشادت لجنة التسيير المشتركة للإشراف ومتابعة تنفيذ اتفاقية منحة المشتقات النفطية السعودية ولجنة الرقابة والتفتيش على تنفيذ اتفاقية المنحة، بالجهود الكبيرة التي يبذلها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن من خلال تواصله الدائم مع الجانب اليمني ومتابعته المستمرة لإجراءات وخطوات وصول دفعات الشحنات النفطية للكهرباء إلى عدن.

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