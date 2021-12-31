سفارة المملكة بواشنطن تغلق أبوابها اليوم.. وتحدِّد موعد استئناف العمل

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية، عن إغلاق أبوابها اليوم الجمعة، على أن يتم استئناف العمل يوم الإثنين المقبل.

وأوضحت السفارة –عبر تويتر- أنها تود التنويه للمواطنين الكرام بأن السفارة ستكون مغلقة اليوم الجمعة 31 ديسمبر 2021م، خلال الإجازة الفيدرالية في الولايات المتحدة. ويتم استئناف العمل يوم الإثنين المقبل 3 يناير 2022م.

وأشارت السفارة إلى أنه في حال الطوارئ يتم الاتصال على الأرقام المذكورة في موقع السفارة الإلكتروني.

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