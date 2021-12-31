هل يتم احتساب دخل الزوجة حال عدم إنفاقها على الأسرة؟ حساب المواطن يجيب

الرياض - محمد عبدالله - أوضح برنامج حساب المواطن أنه يتم احتساب دخل جميع التابعين المضافين ضمن مجموع دخل الأسرة حيث يصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق.

جاء ذلك في تغريدة عبر حساب "خدمة المستفيدين" ردًّا على سؤال مستفيد قال فيه: "لماذا يتم احتساب دخل الزوجة مع العلم أنها لا تدفع ريالًا واحدًا ودخولها مع رب الأسرة ضمن الدخل يقلل الدعم؟".

وقال برنامج حساب المواطن: "إنه يتم احتساب دخل جميع التابعين المضافين ضمن مجموع دخل الأسرة، حيث يصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم.

وأضاف أنه يمكن معرفة قيمة الاستحقاق والحد المانع من الحصول على الدعم من خلال استخدام حاسبة الدعم التقديرية.

وفي وقت سابق، أوضح البرنامج أنه يجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية.

كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.

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