هل يتطلب تمديد التأشيرة آليًا مراجعة الإدارات؟ الجوازات تجيب

الرياض - محمد عبدالله - أكدت المديرية العامة للجوازات أنه يجري العمل على تمديد التأشيرات آليًا بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني.

جاء ذلك في رد على سؤال مغرد انتهت إقامته وهو خارج المملكة.. ويريد العودة رغم انتهاء مدة التأشيرة.. فماذا يفعل؟

وأجابت الجوازات في تغريدة عبر "تويتر"، بقولها: "جارِ العمل على التمديد آليًا بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني، ولا يتطلب مراجعة إدارات الجوازات".

وفي وقت سابق، أوضحت الجوازات السعودية أنَّ موافقات نقل الخدمات، تُمكن المقيم من العمالة المنزلية من قبول أو رفض طلب نقل الخدمات.

وأشارت الجوازات عبر حسابها الرسمي على تويتر إلى أنَّ طريقة الوصول إلى الخدمة من خلال اتباع عدة خطوات:

- خدماتي

- خدمات

- الجوازات

- موافقات نقل الخدمات

كما أوضحت الجوازات، أنه يشترط الموافقة على طلب نقل الخدمات خلال 7 أيام.

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