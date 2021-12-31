بالفيديو.. هل الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا مهمة في هذه المرحلة؟.. استشاري يُجيب

الرياض - محمد عبدالله - أكد استشاري الأمراض المعدية د. علي الشهري، أن الجرعة التنشيطية مهمة جدًا في هذه المرحلة؛ لأنها تزيد المناعة ضد أوميكرون وتمنع حصول تحورات جديدة.

وقال الشهري، لـ«نشرة التاسعة» على قناة الإخبارية، إن الجرعة التنشيطية مهمة لمنع انتشار العدى ومنع حدوث أي مضاعفات، والحد من انتشار كورونا، والتقليل من نسب الوفاة بصورة كبيرة جدًا.

وأكد أن الجرعة الثالثة تدعم المناعة خاصة في ظل حدوث تحورات في هذا الفيروس بين الحين والآخر.

وفيما يتعلق بنوع اللقاح في الجرعة الثالثة، أكد الشهري أنه ليس هناك أي مشكلة في أن يأخذ الشخص الجرعة الثالثة من أي نوع من اللقاحات سواء أخذ الأولى فايزر أو أسترازينيكا الفاعلية موجودة، والمناعة تحدث بإذن الله.

اقرأ أيضًا:

كورونا حول العالم: 284.5 مليون إصابة.. و9 مليارات جرعة لقاح