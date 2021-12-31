بالفيديو.. اكتشفه يوم زفاف ابنته.. «البدر» يعلن تفاصيل علاجه من السرطان

الرياض - محمد عبدالله - كشف الطبيب أحمد البدر، عن تفاصيل إصابته بسرطان الرئة ورحلة علاجه من المرض، مشيرًا إلى أنه اكتشف إصابته بالمرض الخبيث يوم زفاف ابنته.

وقال البدر، في تصريحات لقناة «روتانا»: «اكتشفت إصابتي بالورم الخبيث يوم زفاف ابنتي، وكان اليوم صعب بشكل كبير».

وأضاف: «بدأت بعمل الفحوصات والتحاليل، وكان الورم يتضاعف بشكل كبير، وبدأنا العلاج ثم بدأ الأمر بالتحسن بعد ذلك بعد المواظبة على العلاج».

وتابع: «رضيت بقضاء الله وأخذت الموضوع بشكل إيجابي وابتسامة، وقررت مواجهة المرض والسير على نصائح الأطباء، وعائلتي كانت تشعر بخوف كبير، لكن تعاملنا مع الأمر ورضينا بقضاء الله».

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