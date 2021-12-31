شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يؤكد مواصلة الجهود لخدمة مستفيدي «الجوازات» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أثنى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية على جهود إدارة جوازات المنطقة، مؤكدًا ضرورة مواصلة الجهود لخدمة المستفيدين من خدمات الجوازات وكذلك المسافرين والقادمين للمملكة عبر منافذ المنطقة الشرقية.

وقدم سموه التهنئة للعميد عبدالرحمن المفضي بمناسبة تكليفه مديرا لجوازات المنطقة، متمنيا له النجاح في مهام عمله، وذلك خلال استقباله بمكتب سموه بديوان الإمارة، أمس.

من ناحيته، رفع المفضي شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه ومتابعته لأعمال إدارة الجوازات في المنطقة.