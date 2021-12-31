شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يوجه بوضع الخطط والإجراءات الوقائية اللازمة للحد من الحوادث المرورية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، أهمية التوعية المرورية؛ للحد من الحوادث، وضبط المخالفين للمحافظة على سلامة مستخدمي الطرق.

سلوك إيجابي

وشدد سموه، خلال استقبال سموه مدير مرور المنطقة الشرقية العميد م. علي الزهراني، أمس، على بذل كافة الجهود والمبادرات لنشر الوعي المروري ودعم السلوك الإيجابي للسائقين وتعديل الممارسات الخاطئة التي تشكل خطراً على مستخدمي الطريق.

خطط وإجراءاتوقدم سموه الشكر لرجال المرور على جهودهم، مشددًا على مواصلة هذه الجهود لخفض نسب الحوادث المرورية، ووجه سموه بوضع الخطط والإجراءات الوقائية اللازمة لرفع مستوى السلامة المرورية على الطرق، والانتشار الدائم لرجال المرور في الطرقات لفك الاختناقات المرورية، خاصةً في أوقات الذروة.

التقرير السنويمن ناحيته، سلم العميد الزهراني لسموه، التقرير السنوي لمرور المنطقة، موضحًا أنه يتضمن إحصاءات عن نسب الحوادث في المنطقة الشرقية خلال عام 1442هـ مقارنة بعام 1441هـ، وتبين انخفاض عدد حوادث الإصابات داخل مدن المنطقة في عام 1442هـ عن العام الذي قبله بنسبة «–8 %»، وبلغ عدد الحوادث 673 في عام 1442هـ، بينما العام الذي قبله بلغ 731 حادثًا.

حوادث الوفياتوأضاف: ارتفعت أعداد حوادث الوفيات داخل المدن في عام 1442 بنسبة 3 % عن العام الذي قبله، وبلغت 158 حادثًا في عام 1442، بينما العام الذي قبله 154 حادثًا، بالإضافة إلى انخفاض أعداد المصابين داخل المدن بنسبة «-7 %» في عام 1442 عن العام الذي قبله، وبلغ عدد المصابين 1033 مصابًا في عام 1442، بينما العام الذي قبله 1107 مصابين، وتراجع عدد المتوفين نتيجة الحوادث المرورية داخل مدن المنطقة في عام 1442هـ عن العام الذي قبله بنسبة «-2 %»، وبلغ عدد المتوفين 177 في عام 1442 بينما العام الذي قبله بلغ العدد 181 متوفى.

حملات تفتيشيةوأشار الزهراني إلى أن عدد القرارات التي أصدرتها الهيئة المرورية في عام 1442هـ بلغ 12.623 قرارًا، أما الحملات التفتيشية ومخالفات الورش والتشاليح ومعارض المركبات ومحلات الزينة فبلغ عدد المخالفات المسجلة لمحلات الزينة 409، وورش المركبات 245، ومحلات الإطارات 324.

دعم مستمرورفع مدير مرور المنطقة الشكر لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه المستمر ومتابعته لمهام إدارة المرور بالمنطقة، مؤكداً أن الإدارة تسعى لتطوير خدماتها لتحقيق تطلعات القيادة الحكيمة.