شكرا لقرائتكم خبر عن «كورونا» يغلق 10 مدارس بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت وزارة التعليم 10 مدارس بالشرقية بعد ظهور عدد من الحالات المصابة بفيروس كورونا بين الطلاب، والتي توزعت بين مدينة الدمام وحاضرتها وعدد من مدن المنطقة. وعلمت ”الخليج 365” أن الإجراءات تمت بناء على التعليمات التي أقرتها هيئة الصحة العامة «وقاية».

تعليم افتراضي

وذكر مصدر أن المدارس المغلقة والتي تنوعت بين حكومية وأهلية قررت تعليم طلابها عن بعد، منذ أسبوع بعد اكتشاف الحالات. فيما تواصلت ”الخليج 365” مع «تعليم الشرقية» للاستفسار حول انضمام مدارس جديدة للقائمة المغلقة، ومتى تتم إعادة افتتاحها، وعن طبيعة البروتوكولات التي تم تنفيذها لحماية الموظفين وأطقم التدريس.

إجراءات وقائية

وحرصت مكاتب التعليم والمدارس بالشرقية على تطبيق البروتوكولات الوقائية التي وضعتها وزارة التعليم لعموم موظفيها بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات المعنية، عبر توفير وسائل السلامة التزاما بالقرار الصادر من الجهات المختصة، من خلال الدليل الإرشادي الذي قدم جميع خطوات إجراءات الوقاية، ومن بينها ارتداء الكمامات وتجنب المصافحة والتجمعات والحرص على التباعد الجسدي.

نماذج تشغيلية

وكانت ”الخليج 365”، قد علمت عن وجود توجه بالعودة للنماذج التشغيلية التي وضعتها وزارة التعليم، حسب الكثافة العددية لكل مدرسة وفق ما تصدره هيئة الصحة العامة «وقاية» بعد إقرار العودة إلى الالتزام بالتباعد ولبس الكمامات في المواقع المغلقة والمفتوحة، ومن ضمنها المدارس والجامعات، وفيما يخص التباعد فإن الوزارة تعمل وفق البروتوكولات الصحية المبلغة من هيئة الصحة العامة «وقاية»، وأي تحديث يتم العمل به بما يحقق سلامة الطلبة وأسرهم ومجتمعهم، وإدارات المدارس ومنسوبوها لديهم الخبرة الكافية للتعامل مع كافة الاحتمالات التي سيتم تنفيذها لحماية الجميع.

الصحة العامة

يذكر أن هيئة الصحة العامة «وقاية»، أوضحت أنه في حال ظهور حالتين أو أكثر مخالطة للحالة الأولى تنتمي لنفس الفصل، يتم إيقاف العمل بالفصل لمدة 2 - 5 أيام، مع الإبلاغ الفوري لمديرية الشؤون الصحية بالمنطقة حتى يتسنى لفريق إدارة الصحة العامة بمديرية المنطقة التدخل وتحديد مستوى التفشي والتعامل مع الحالات المشتبهة، ويتم تحديد الفترة المناسبة لتعليق الدراسة بالفصل والإجراءات الوقائية الأخرى بحسب مرئيات إدارة الصحة العامة بمديرية المنطقة، مع حصر المخالطين والتعامل معهم حسب التحديثات الخاصة بالتعامل مع المخالطين في المجتمع.

الحالة الثانوية

وأضافت «وقاية»: إنه في حال كانت الحالة الثانوية المرصودة تنتمي لفصل مختلف ومخالط مخالطة وثيقة يتم تعليق العمل في الفصول التي رصدت فيها الحالات لمدة 2 - 5 أيام، مع الإبلاغ الفوري لمديرية الشؤون الصحية بالمنطقة، حتى يتسنى لفريق إدارة الصحة العامة بمديرية المنطقة التدخل وتحديد مستوى التفشي والتعامل مع الحالات المشتبهة ويتم تحديد الفترة المناسبة لتعليق الدراسة بالفصل والإجراءات الوقائية الأخرى بحسب مرئيات إدارة الصحة العامة بمديرية المنطقة، ويتم حصر المخالطين والتعامل معهم حسب التحديثات الخاصة بالتعامل مع المخالطين في المجتمع.