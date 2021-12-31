شكرا لقرائتكم خبر عن تنمية مهارات 67 متدربا على الحوار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اختتمت أكاديمية الحوار للتدريب التابعة لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، مؤخرا، برنامجها التدريبي «تنمية مهارات الاتصال في الحوار» بمشاركة 67 متدربا.

ويهدف البرنامج الذي تم تنفيذه عن بُعد على مدى يومين، وقدمه المدرب عمر الرشيدي، إلى إكساب المشاركين مهارات الاتصال وتنمية الحوار مع الآخرين بكفاءة وفاعلية، وتعريف الاتصال ومفهومه وأهميته وأنواعه، إضافة إلى تطبيق مهارات الإنصات والتحدث بكفاءة وإتقان.

كما تناول البرنامج شرح عناصر الاتصال ونماذجه ومبادئه وخصائصه وأشكاله، واستخدام مهارات التأثير على المتلقي عند إدارة الحوار، وكذلك توظيف وسائل التواصل الاجتماعي بشكل إيجابي في الحوار، وتطبيق مهارات التواصل على المستوى الوطني، واتباع الثقافات والحضارات الأخرى.