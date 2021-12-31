شكرا لقرائتكم خبر عن مفتي المملكة يستقبل وفدا طلابيا أمريكيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل سماحة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، بمكتبه في مقر الرئاسة العامة للإفتاء والبحوث العلمية، أمس، وفدا طلابيا من الولايات المتحدة الأمريكية الذين قدموا إلى المملكة لأداء العمرة. ورحب سماحته بهم، وحثهم على تقوى الله ومراقبته في السر والعلن، وأن التمسك بالدين سبيل التوفيق في الحياة. ثم استمع سماحته لتلاوات من القرآن الكريم من الطلاب. وفي ختام الزيارة قُدِّمت إهداءات علمية من إصدارات الرئاسة للطلاب.