شكرا لقرائتكم خبر عن 4 كيلومترات يغطيها روبوت تعقيم المسجد الحرام يوميا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يعمل روبوت تطهير المسجد الحرام لمدة 4 ساعات، بسعة تتجاوز الـ68 لترا للماء، يوميا، إذ يغطي أكثر من ألف متر مربع لكل ساعة عمل.

وينفذ الروبوت عمليات غسيل وتطهير الأرضيات بجودة عالية، ولمدة «4» ساعات دون أي تدخل بشري، كما يستعين في أداء مهامه بكاميرات وحساسات أرضية وعلوية وأحزمة أمان وخاصية قراءة الأجسام الصغيرة والكبيرة لمنع الاصطدام بالأشخاص أو العوائق الأرضية. ويزن الروبوت الذكي 300 كيلو جرام مع خزان بسعة 68.14 لتر للماء النظيف، كما يبلغ عرض عملية النظافة الواحدة «51CM»، وعرض مساحة «68CM» ويغطي «2045.26» متر مربع لكل ساعة عمل وسرعة تتراوح من 0 إلى 5 كيلوات بالساعة. ويتميز الروبوت بالشحن السريع والموفر للطاقة، كما جرى تجهيزه بـ8 كاميرات تعمل كحساسات كما يوفر الروبوت خاصية تعمل على إرسال رسائل sms مع الصور لرقم هاتف يتم ربطه بالروبوت.