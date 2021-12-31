التحالف ينشر صورًا توثق موقع إطلاق الحوثيين للصاروخين الباليستيين باتجاه شبوه

الرياض - محمد عبدالله - نشرت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، مساء اليوم الخميس، بعض الصور التي تثبت استحداث مركز للجمارك داخل معسكر السوادية بمحافظة البيضاء من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية، واتخاذ المدنيين وشاحنات المواد الغذائية والبترولية كدروع بشرية.

وكشفت قيادة القوات المشتركة للتحالف، عن استخدام ميليشات الحوثي لهذا المركز في إطلاق صاروخين بالستيين من داخل المعسكر باتجاه محافظة شبوه، مما يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية وخاصة فيما يتعلق باتخاذ المدنيين دروعاً بشرية.

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