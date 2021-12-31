تقديم 2.5 مليون جرعة منشطة من لقاح كورونا في المملكة

الرياض - محمد عبدالله - كشفت بيانات وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن ارتفاع عدد متلقي جرعة منشطة من لقاح كورونا في المملكة إلى 2,559,361 جرعة، بينهم 1,735,049 لكبار السن، ليصل بذلك إجمالي عدد الجرعات المعطاة في المملكة إلى 50,739,519 جرعة.

وكانت وزارة الصحة، أعلنت إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (752) حالة مؤكدة مصابة بكورونا وتعافي (226) حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة (49) حالة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (555417) حالة، وبلغ عدد حالات التعافي (541614) حالة، فيما تم تسجيل حالة وفاة واحدة؛ ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى (8875) حالة، رحمهم الله جميعًا.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

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