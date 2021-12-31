وزارة الحج: التحصين ضد كورونا شرط لأداء العمرة

الرياض - محمد عبدالله - أكدت وزارة الحج والعمرة، أن التحصين ضد فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، شرط لأداء العمرة للقادمين من الخارج، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين، قائلًا: «الجرعة الثالثة هل هي إلزامية للقادمين من سلطنة عُمان لأداء العمرة؟».

ورد الحساب الرسمي للعناية بعملاء وزارة الحج والعمرة عبر موقع «تويتر»: «مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي عليهم تسجيل اللقاحات في منصة مقيم قبل دخول المملكة، مع اشتراط ظهور الحالة الصحية في توكلنا (محصن) وحجز العمرة عن طريق تطبيق اعتمرنا، يرجى التواصل مع الجوازات السعودية للمزيد من المعلومات».

وأضاف: «يجب تسجيل التطعيمات في منصة مقيم لكي تطابق مع الجرعات المعتمدة داخل المملكة العربية السعودية، وللمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع شركة الطيران أو الجوازات السعودية أو وزارة الداخلية السعودية».

وأتم: «لأداء العمرة لمن بداخل السعودية يجب إصدار التصريح من تطبيق اعتمرنا، وان تكون بيانات المستفيد محدثة بنظام أبشر مع اشتراط ظهور الحالة كمحصن في توكلنا».

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