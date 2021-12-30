شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تقفز 23 مرتبة كأفضل الدول بمجال الحكومة الرقمية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قفزت المملكة العربية السعودية 23 مرتبة كأفضل الدول تقدماً في مجال الحكومة الرقمية، في استبيان مؤشرWorld Digital Government Rankings Survey 2021، في نسخته الـ16 للحكومة الرقمية، الذي يصدره معهد الحكومة الرقمية بجامعة واسيدا باليابان بالتعاون مع الأكاديمية الدولية (IAC) منذ عام 2005، ويشمل 64 دولة حول العالم، حيث احتلت المملكة المرتبة الثلاثين في المؤشر العام والمرتبة الحادية عشر بين دول مجموعة العشرين.

ويقيس المؤشر السنوي التقدم في الخدمات الرقمية الحكومية، وارتباطها بالابتكار والتكامل، ومدى إسهامها في تحسين كفاءة الأعمال الإدارية والمالية، وتحسين جودة الحياة للمستفيدين، فضلاً عن إسهاماتها في تعزيز أهداف التنمية المستدامة.

وأشاد التقرير بالجهود التي بذلتها حكومة المملكة العربية السعودية في مجال المشاركة المجتمعية، والتشريعات الرقمية، بالإضافة إلى إنشاء هيئة الحكومة الرقمية.

كما أشار التقرير إلى أن خدمات الحكومة الرقمية، يمكن أن تقدم حلول فعالة للمجتمعات وقت الأزمات، كما شهد العالم خلال جائحة كوفيد-19 العام 2020 -2021.