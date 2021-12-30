10 تحديثات جديدة على بروتوكولات الأسواق والمولات والمقاهي لمواجهة كورونا

الرياض - محمد عبدالله - حدثت هيئة الصحة العامة «وقاية»، اليوم الخميس، البروتوكولات الوقائية لأسواق الجملة والتجزئة والمولات والمراكز التجارية والمطاعم والمقاهي.

ونصت البروتوكولات المحدثة على:

1- قصر الدخول على الأفراد مكتملي التحصين «محصن» وفقًا للحالة في تطبيق «توكلنا».

2- يستثنى من ذلك الفئات المستثناة من أخذ اللقاح وفق ما يظهر في التطبيق.

3- التحقق الآلي من الحالة الصحية في تطبيق «توكلنا» بإلزام العملاء بمسح الكود الخاص بتصاريح التحقق الآلي للحالة الصحية قبل الدخول.

4- وضع الكود الخاص بتصاريح التحقق الآلي للحالة الصحية عند المداخل مع مراعاة تباعدها لضمان عدم التزاحم.

5- تعيين مراقبين عند المداخل لضمان إكمال العملاء لعملية مسح الكود الخاص بتصاريح التحقق الآلي للحالة الصحية في تطبيق «توكلنا» قبل الدخول.

- يستثنى من ذلك المحلات الصغيرة في قطاع التجزئة.

تحديث البروتوكول الوقائي الخاص بالمطاعم والمقاهي.

6- تطبيق التباعد الاجتماعي في المطعم في أماكن استلام الطلبات وأماكن الانتظار بما يضمن مسافة متر ونصف بين الأفراد.

7- يعامل أفراد الأسرة الواحدة كفرد واحد ولا يلزم التباعد الاجتماعي بينهم كما يسمح بالأكل داخل المطاعم.

8- ساعات العمل حسب الأنظمة المنظمة لذلك قبل الإجراءات الاحترازية إلا ما يستجد من توجيهات بهذا الخصوص.

9- منع تقديم المعسل والشيشة في الأماكن المغلقة والاقتصار على تقديمها في الأماكن المفتوحة.

10- لا يشمل التصنيف الملاعب الرياضية والفعاليات والمناسبات الكبيرة ونحوه، أو التي تكون مخصصة لاستضافة 500 شخص في الوقت ذاته فأكثر، وبصرف النظر عن عدد الحضور الفعلي.

والأماكنَ العامةَ هي الأماكن غير المغطاة وغير المحاطة بحدود؛ مثل الحدائق العامة وأرصفة المشاة مسارات المشي التي تكون مفتوحة للجميع ودون اشتراطات أو ترتيبات دخول من جهة منظمة أو مشرفة.

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