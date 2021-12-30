بالفيديو.. «الزعاق»: 6 أيام في يناير تصلح لجميع المحاصيل الشتوية والصيفية

الرياض - محمد عبدالله - كشف خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق، عن موعد دخول موسم شباط «مقرقع البيبان»، كما يسميه القدماء، وذلك خلال شهر يناير الذي يضم 6 أيام تصلح لزراعة جميع المحاصيل الشتوية والصيفية، وكذلك أوضح حقيقة ما يعرف بظاهرة الحضيض الأرضي.

وقال «الزعاق»، في مقطع فيديو بثه على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنه في أول شهر يناير تكون الأرض في أقرب نقطة لها من الشمس وقد أطلق العلماء على هذه الظاهرة الحضيض الأرضي.

وأضاف خبير الأرصاد الجوية، أنه في منتصف الشهر يسمى موسم شباط، وهو موسم الرياح الماكرة، وفي آخر الشهر يكون الاستعداد لموسم بذرة السد، وهي ستة أيام صالحة لزراعة جميع المحاصيل شتوية كانت أو صيفية.

وأوضح «الزعاق» أن شهر يناير هو أحد الشهور السبعة الذي يتكون من 31 يومًا، وهو بداية السنة الميلادية، يسمى بالعراق وبلاد الشام كانون الثاني، وجان في تونس والجزائر، وهي كلمة فرنسية، وطوبة في مصر، لافتًا إلى أنه اسمه يناير نسبة إلى الكلمة اللاتينية ianua، ومعناها الدخول، أي بوابة الدخول إلى السنة.

وتابع الزعاق أن مداخل الأشياء لها آلهة عند الرومان، هذه الآلهة تسمى جونيوس، ولذلك أُطلق على يناير جونيوري.

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