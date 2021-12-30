ضبط 6 مخالفين لنظام البيئة لنقلهم الرمال وتجريف التربة دون ترخيص في جدة

الرياض - محمد عبدالله - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 6 مخالفين لنظام البيئة لنقلهم الرمال وتجريف التربة دون ترخيص في محافظة جدة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه ضُبطت 5 آليات تُستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، تعود ملكياتها لمواطن، ويعمل عليها 5 مقيمين من الجنسية اليمنية، وطُبقت الإجراءات النظامية بحقهم.

ودعا الرائد المالكي الجميع إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 و996 في جميع مناطق المملكة.

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