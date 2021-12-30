اتحاد الغرف التجارية: كلمة خادم الحرمين لمجلس الشورى تعكس توجهات التنمية الاقتصادية

الرياض - محمد عبدالله - نوه اتحاد الغرف التجارية السعودية بمضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في افتتاح أعمال السنة الثانية من الدورة الثامنة لمجلس الشورى، بحضور الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، التي أشار فيها إلى المرحلة الثانية من رؤية المملكة 2030، والتي تدفع عجلة الإنجاز.

وقال رئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية السعودية عجلان العجلان، إن تلك المرحلة تأتي استكمالاً لما تم البناء عليه في الفترة السابقة، وما تحقق من إنجاز وطفرة اقتصادية عالمية، منوها بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين باستمرار مسيرة الإصلاحات، التي تنعكس بدورها على ازدهار المملكة، وأبنائها وتحقيق مزيد من النجاحات التنموية الاقتصادية على الأصعدة كافة.

ولفت العجلان إلى الرؤية المستقبلية الثاقبة لولي العهد بإطلاقه حزمة من المشروعات الكبرى، التي ترتكز في مجملها على الابتكار والإبداع والتجديد في قيادة الأعمال، والتنوع في المشروعات التي تنتشر في أرجاء المملكة، مما يساعد على إيجاد فرص عمل نوعية لشباب المملكة، ومن ثم دفع عجلة الاستثمار في الطاقة البشرية، وما سينعكس على ذلك من تحقيق عوائد اقتصادية، يكون لها المردود الإيجابي على الناتج المحلي، وتحقيق الازدهار، والحد من تبعات التضخم، وزيادة الاستثمارات المحلية والإقليمية والعالمية.

وأكد العجلان في ختام تصريحه أن الخطاب الملكي جاء ضافيا وشاملا لتطلعات الجميع ومعززا لمسيرة البناء والنهضة التي تعيشها المملكة.

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