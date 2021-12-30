شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. جاهزية وأمان.. كيف استعدت «رئاسة الحرمين» بعد عودة إجراءات التباعد؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - خطط متعددة للحفاظ على صحة الإنسان

- روبوتات للتعقيم وتنظيم مسارات للمصلين

- السديس: جاهزية تامة وصحة القاصدين غايتنا

حشدت رئاسة الحرمين منظومة العمل التشغيلية والتعقيمية والتطهيرية؛ تعزيزا للإجراءات الاحترازية الصحية والعودة للتباعد الاجتماعي في الحرمين الشريفين التزاما بالتوجيهات الصادرة بعد تزايد الإصابات بفايروس كورونا –كوفيد 19 والسلالات المتحورة منه؛ مستكملةً لجميع الإجراءات الوقائية الصحية الاحترازية استعداداً لأول صلاة للجمعة في الحرمين الشريفين في مرحلة عودة التباعد الاجتماعي بين المصلين في المسجد الحرام والمسجد النبوي حفاظا على صحة وسلامة المعتمرين والزوار وقاصدي الحرمين.

خطط متعددة للحفاظ على صحة الإنسان

وأعدت الرئاسة العديد من الخطط التي ستساهم في جعل الحرمين الشريفين بيئة آمنة وصحية لجميع القاصدين، وتفعيل البروتوكولات الصحية وتنفيذ جميع البنود الوقائية والاحترازية، والتشديد والحرص على تنفيذها، والتأكيد على أن صحة الإنسان في الحرمين الشريفين على قمة الأولويات.

إعادة التباعد لمصلحة المصلين

وأكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس جاهزية الحرمين الشريفين لاستقبال المعتمرين والمصلين لأداء صلاة الجمعة وجميع الصلوات؛ بعد قرار إعادة تطبيق التباعد الجسدي في الحرمين الشريفين الذي تم اتخاذه حفاظا على صحة قاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي من مصلين ومعتمرين وزائرين، والتزاما بالتوجيهات الصادرة بعد تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا والمتحورات الناتجة عنه.

اجتماعات مكثفة

كما عقد الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي، سلسلة من الاجتماعات مع المساعدين والوكلاء ومساعدي الوكلاء في الحرمين الشريفين) حضوريا وافتراضيا للتأكيد على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المطبقة في الحرمين، من ارتداء الكمامة الطبية، والمحافظة على مسافة التباعد الجسدي، والالتزام بتعليمات الجهات المختصة وعدم التساهل في تنفيذ الإجراءات الصحية الوقائية ضمانا لسلامة القاصدين.

اتخاذ كافة الاحتياطات

وتابع السديس قائلا " لقد اتخذت كافة الاحتياطات الصحية لتوفير الأمن الصحي والبيئة التعبدية الصحية الآمنة لقاصدي الحرمين الشريفين مردفاً "أن قرار إعادة تطبيق التباعد الجسدي نابع من حرص القيادة الرشيدة على صحة قاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي".

تكثيف المناوبات لرصد الملاحظات

من ناحيته قال مساعد الرئيس ووكيل لشؤون وكالة المسجد الحرام الدكتور سعد المحيميد، أن الرئاسة بالتعاون مع الجهات العاملة بالمسجد الحرام تعمل على جعل آلية الطواف انسيابية مع حركة المعتمرين وفق اجراءات التباعد، واستمرار العمل بالمسارات الافتراضية في صحن المطاف وزيادة عدد المصليات المخصصة لأداء سنة الطواف، إلى جانب تكثيف لعمليات المناوبات للفرق الميدانية على مدار الساعة للتأكد من الجاهزية التامة، ورصد الملاحظات وتوفر جميع الخدمات للمصلين.

تجربة رائدة في التعامل مع الجائحة

فيما حشدت وكالةً للشؤون التنفيذية والتطويرية ووكالة للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية التي يرأسها محمد بن مصلح الجابري، كل إمكانياتها بالتنسيق مع الوكالات الأخرى المعنية وتسخيرها لصلاة وخطبة الجمعة، وكافة الصلوات بشكل عام في المسجد الحرام، وفقا للإجراءات الصحية الاحترازية ومقتضيات عودة التباعد الاجتماعي من جديد.

مناقشات إجراءات تطبيق التباعد الجسدي

وعقد مجلس الرئاسة للشؤون الميدانية والتنفيذية الخامس، بحضور أعضاء المجلس لمناقشة إجراءات تطبيق التباعد الجسدي بين المصلين والمعتمرين بكامل المسجد الحرام وساحاته الخارجية بشكل عام وصلاة الجمعة غدا بشكل خاص، فيما قال وكيل الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية محمد بن مصلح الجابري، إنه مع ازدياد حالات الإصابات بكورونا ومتحوراته رفعت رئاسة الحرمين الشريفين مجددا مستوى التدابير الاحترازية، وقررت إعادة إجراءات التباعد الجسدي مرة أخرى بين المصلين، وإعادة توزيع المصليات، والمعتمرين على مسارات الطواف الافتراضية، بما يحقق تطبيق الإجراءات الاحترازية بحسب توجيهات الرئيس العام للمسجد الحرام، والمسجد النبوي، مؤكدا أن لدى رئاسة الحرمين تجربة مثالية رائدة في التعامل مع مرحلة ما قبل وما بعد وباء كورورنا ومتحوراته نتيجة التدابير الاحترازية والوقائية المحكمة التي اتخذتها الرئاسةً لمنع تفشي الوباء.

بحث آلية إصدار التصاريح

وأوضح الجابري أنه جرى خلال الاجتماع بحث آلية إصدار التصاريح وفق الأنظمة المتبعة في الرئاسة التعاون مع الجهات العاملة في المسجد الحرام وسبل تعزيزها في إطار العمل المشترك وفق التوجيهات والصلاحيات لكل جهة.

٣٤ ألف لتر من المعقمات و٥٠٠ جهاز آلي للتعقيم

كما قامت الإدارة العامة للوقاية البيئية في الإجراءات الاحترازية بتفعيل أنشطة روبوتات التعقيم والذكاء الاصطناعي في المسجد الحرام واستخدام قرابة (34 ) ألف لتر يوميا من المعقمات لتعقيم جميع الأسطح والارضيات والسجاد، إضافة إلى أكثر من (500) جهاز آلي لتعقيم الأيادي بخاصية الاستشعار و(20) جهاز بايوكير و(11) ريبوت ذكي للتعقيم و(600) مضخة تعقيم إلكترونية ويدوية و ( 20 ) جهاز تعقيم بالرذاذ الضبابي.

إعادة ملصقات التباعد

وأعادت الرئاسة ملصقات التباعد الجسدي بين صفوف المصلين ومسارات المعتمرين، تم وفق التوجيهات الصادرة ؛ وشمل الإجراء صحن المطاف والمصليات داخل الحرم المكي وساحاته، فيما تحولت رئاسة الحرمين لخلية نحل حيث عقدت قيادات الرئاسة سلسلة من الاجتماعات لضمان قاصدي الحرمين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية فضلا عن أهمية التقيد بمواعيد الدخول حسب التصاريح المعتمدة لتوفير الأمن الصحي والبيئة التعبدية الصحية الآمنة لقاصدي الحرمين الشريفين.

٣٥٠٠ عامل للتنظيف وغسيل وتطهير على مدار الساعةً

وعززت الرئاسة فريق التنظيف بـ٣٥٠٠ عامل يقومون بغسل الحرمين ٧ غسلات يومياً ووضعت 1250 معدة وأداة تعقيم على اجندة التشغيل الفوري وضرورة مراعاة الالتزام بالإجراءات المتبعة لكي يؤدوا عباداتهم ومناسكهم في بيئة صحية وآمنة.

منع دخول الطعام وتخصيص مطاف الدور الأول لغير المعتمرين

كما منعت الرئاسةً إدخال المأكولات والمشروبات داخله وخصصت الرئاسة للطائفين من غير المعتمرين قد تم تخصيص مطاف الدور الأول لهم، مع تجهيزه بالمسارات الافتراضية، لضمان سهولة الحركة وانسيابيتها، وهيأت الرئاسة مصليات توسعة الملك فهد -رحمه الله- بكامل أداورها، ومصليات التوسعة السعودية الثالثة بكامل طاقتها الاستيعابية مع ساحاتها الخارجية وأروقتها الداخلية، بالملاصقات الإرشادية وإعادة ترتيب الصفوف تطبيقاً للإجراءات الاحترازية.

استكمال ترتيبات صلاة الجمعة وفق التباعد

وفي المسجد النبوي استكملت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي استعداداتها وترتيباتها لصلاة الجمعة غدا وجميع الصلوات الاخرىً وفق الإجراءات الوقائية والاحترازية في المسجد النبوي تطبيق التباعد بين المصلين وإعادة توزيع المصليات إنفاذاً للتوجيهات الصادرة بعد تزايد الإصابات بفايروس كورونا –كوفيد 19 والسلالات المتحورة منه.

تكثيف عمليات التعقيم والتطهير

وبحسب مساعد الرئيس لشؤون وكالة المسجد النبوي الدكتور محمد الخضيري فإن الوكالة وفرت جميع الخدمات التي يحتاجها المصلين والزائرين وكثفت عمليات التعقيم وفقًا للإجراءات الاحترازية التي تضمن سلامة الجميع فضلا عن تهيئة المسجد النبوي للزائرين وتقديم أرقى وأجود الخدمات لهم ليؤدوا عبادتهم براحة وطمأنينة .فيما اوضح المستشار ووكيل الرئيس للشؤون التنفيذية لوكالة المسجد النبوي عبدالعزيز الايوبي

ضرورة الالتزام

وأكد أن الوكالة شددت على ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية كافة، ومن ذلك التباعد الجسدي ولبس الكمامة وتجنب مواقع الزحام حرصًا على سلامة زائري المسجد النبوي، موضا أنها قصة نجاح لمنظومة رئاسة الحرمين التي تعمل لضمان الجودة والتميز والتعامل مع الحالات الطارئة وفق حوكمة معيارة وقياس الأثر.