شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الصحة : ارتفاع إصابات كورونا في المملكة ضئيل مقارنة بالدول الأخرى والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - • الإصابات منخفضة في صفوف الحاصلين على جرعات معززة
أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن ارتفاع الإصابات في المملكة ضئيل مقارنة بالدول الأخرى .
وأكد أنه بالالتزام بالتعليمات سنخرج من موجة إصابات كورونا الجديدة ، وأن الحاصلون على جرعة تنشيطية لم يضطروا لدخول المستشفيات ، والإصابات منخفضة في صفوف الحاصلين على جرعات معززة.
وأضاف أن القاحات المعززة تساعد على مواجهة متحورات كورونا ، وأن القلق في هذه المرحلة على الفئة التي لم تستكمل اللقاحات .
وتابع : حققنا مكاسب في المملكة بمواجهة كورونا ويجب الحفاظ عليها، حيث أن العالم يشهد ارتفاعا في الإصابات بسبب متحور أميكرون.