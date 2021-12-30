وزارة الصحة تعرب عن قلقها تجاه فئة معينة بخصوص كورونا

الرياض - محمد عبدالله - أعربت وزارة الصحة، عن قلقها تجاه الفئة التي لم تستكمل الحصول على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد كوفيد-19، مشيرة إلى ضرورة أهمية اللقاحات المعززة.

وقالت وزارة الصحة، في تصريحات نقلتها العربية: «ارتفاع الإصابات في المملكة ضئيل مقارنة بالدول الأخرى، وبالالتزام بالتعليمات سنخرج من موجة إصابات كورونا الجديدة».

وأضافت: «الحاصلون على جرعة تنشيطية لم يضطروا إلى دخول المستشفيات، والإصابات منخفضة في صفوف الحاصلين على جرعات معززة».

وتابعت: «اللقاحات المعززة تساعد على مواجهة متحورات كورونا، وقلقنا في هذه المرحلة على الفئة التي لم تستكمل اللقاحات».

وأتمت: «العالم يشهد ارتفاعًا في الإصابات؛ بسبب متحور أميكرون».

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، زيادة في أعداد الحالات الحرجة بالمستشفيات؛ بسبب فيروس كورونا؛ حيث تم تسجيل 49 حالة، بزيادة 6 حالات عن العدد المسجل أمس الأربعاء، وهو 43 حالة، في الوقت الذي تمَّ فيه إعطاء أكثر من 50 مليون جرعة لقاح كورونا.

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