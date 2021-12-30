«الأرصاد» يحدد خريطة الطقس لمدة 4 أيام.. تواصل الأمطار وثلوج بهذه المنطقة

الرياض - محمد عبدالله - كشف المركز الوطني للأرصاد عن خريطة الطقس بداية من الغد الجمعة وحتى يوم الإثنين المقبل.

وتوقع المركز هطول أمطارًا على مكة المكرمة وجدة ورابغ وجموم، وذكر أن المدينة المنورة ستتأثر أيضا بالأمطار في العلا والعيص ووادي الفرع والمهد، لافتًا إلى أن أمطارًا ستكون متوسطة في مجملها من مساء يوم السبت والأحد .

كما أوضح المركز الوطني للأرصاد عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر أنّه من المتوقع هطول ثلوج يومي السبت والأحد على مرتفعات منطقة تبوك في علقان جبل اللوز الزيتية .

وأضاف المركز أنَّ هطول الأمطار مستمر على معظم مناطق المملكة من الجمعة إلى الإثنين ويتوقع أن يبدأ تأثيرها بأمطار متوسطة يوم الجمعة وتزداد يومي السبت والأحد لتصل إلى غزيرة وتكون رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مناطق (مكة المكرمة، الباحة، الرياض، عسير، جازان، القصيم، الشرقية).

وأوضح المركز أنه من مساء يوم الجمعة ويومي السبت والأحد تتأثر المناطق التالية بالأمطار: تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل.

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