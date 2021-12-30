شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يستقبل مدير جوازات المنطقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التأكيد على مواصلة الجهود لخدمة مستفيدي خدمات الجوازات

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتبه اليوم، العميد عبدالرحمن المفضي بمناسبة تكليفه مديرًا لجوازات المنطقة .

وأثنى سموه على جهود إدارة جوازات المنطقة الشرقية، مؤكدًا ضرورة مواصلة الجهود لخدمة المستفيدين من خدمات الجوازات، وكذلك المسافرين والقادمين للمملكة عبر منافذ المنطقة.

وقدم التهنئة للعميد المفضي، متمنيًا له النجاح في مهام عمله.

من جانبه، نوه العميد المفضي بدعم سموه ومتابعته لأعمال إدارة الجوازات في المنطقة.