شكرا لقرائتكم خبر عن إنجاز 96% من مشروع تصريف الأمطار بنفق السلام بجدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنجزت أمانة محافظة جدة 96% من مشروع تنفيذ حلول لتصريف مياه الأمطار بنفق السلام البالغ تكلفتة نحو 120 مليون ريال، وذلك ضمن المبادرات التطويرية للخدمات البلدية وتحسين جودة الحياة, والتي تعد إحدى مستهدفات رؤية المملكة 2030م.

وعدّ وكيل الأمين لبرنامج تصريف مياه الأمطار المهندس غسان الزهراني المشروع الأول من نوعه في استخدام تقنية الدفع النفقي Pipe Jacking، مشيراً إلى أنه يمتد تحت طريق الملك عبدالعزيز بعمق 15 متراً عن مستوى سطح البحر، وبطول 3.3 كيلوات، وأن المشروع عبارة عن خط ناقل يربط بين الشبكة الفرعية والمحطة الرئيسية لتصريف مياه الأمطار، فيما تبلغ أقطار الأنابيب من 2000 إلى 3000 ملليمتر مشكلاً أكبر قطر في العالم بهذا النظام، ويتكون من 13 خزاناً تجميعياً منفذة بطريقة الأوتاد المسلحة وتمتد بينها المواسير بطاقة تجميعية تتجاوز الـ 23 مليون لتر من الماء.

ولفت إلى أن المشروع عمل على تنفيذه أكثر من 250 يد عاملة مع استقطاب الكفاءات السعودية لنقل الخبرات لهم ، فيما بلغت ساعات العمل حتى الآن أكثر من 1.4 مليون ساعة.