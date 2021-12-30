شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية يشدد على تطبيق توجيهات أمير الشرقية والالتزام بالاحترازات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية على ضرورة التقيد بتوجيهات أمير المنطقة الشرقية والحرص على الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتخذة لمكافحة فايروس كورونا ومنها ارتداء الكمامة في الأماكن العامة والتباعد الاجتماعي وتنفيذ ما صدر من توجيهات بهذا الشأن من وزارة الداخلية.

ونبه سموه بضرورة الحرص والالتزام بالتعليمات وتنفيذ الإجراءات الاحترازية بجدية للمحافظة على ما تحقق من مكتسبات ومواصلة السيطرة على الجائحة بإذن الله.

كما وجه سموه جميع الجهات في المنطقة بتكثيف الحملات الرقابية للتأكد من الالتزام بتوجيهات أمير المنطقة وتنفيذ الإجراءات الاحترازية في جميع مدن ومحافظات المنطقة الشرقية.