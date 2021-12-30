شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يستقبل وزير العدل ويشيد بتطور الإجراءات العدلية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتبه بالإمارة اليوم، وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني.

وأشاد سموه خلال اللقاء بتطور الإجراءات العدلية وإجراءات التقاضي ومواكبتها للتطورات التقنية التي يعيشها العالم، وبموافقة مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود "يحفظه الله" على نظام الإثبات والذي يعزز العدالة والمسارعة في حل النزاعات ويدعم التحول الرقمي ويزيد الثقة في الالتزامات التعاقدية بين الأطراف، منوهاً سموه باكتمال النموذج التشغيلي لمحكمة الأحوال الشخصية بالدمام بطاقم نسائي، والذي يأتي في سياق تمكين المرأة في المرافق العدلية وقطاعاتها المختلفة.

حضر اللقاء المستشار والمشرف العام على مكتب وزير العدل الشيخ محمد المطلق، ووكيل الوزارة للشؤون القضائية الشيخ سلمان الفوزان، ووكيل الوزارة للتوثيق والتسجيل عبدالمحسن الشعيبي، ومدير العلاقات العامة سعود البابطين.