شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة الشرقية: تحرير 88 مخالفة للاحترازات في الأسواق والمراكز والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أسفرت، 1317 جولة رقابية وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، نفذتها أمانة المنطقة الشرقية أمس الأربعاء 25/05/1443هـ، عن تحرير 88 مخالفة، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، والتي تأتي ضمن جهود الأمانة في تكثيف الجانب الرقابي والجولات الرقابية التي تنفذها لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة "كورونا"، وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وذكرت الأمانة أنها كثفت الجولات الرقابية والحملات التوعوية على كافة المنشآت التجارية والأسواق ومنافذ البيع، وفقا لتوجيهات معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، بتشديد الرقابة وتكثيف الجولات الرقابية على كافة المنشآت التجارية في كافة الأسواق ومنافذ البيع، والتقيد بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بفايروس "كورونا " وتطبيق " توكلنا ".

وأكدت الأمانة على استمرار تكثيف الجولات الرقابية، والحملات التوعوية على المنشآت التجارية والغذائية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، بهدف التأكد من التزام هذه المنشآت بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، لمنع انتشار فايروس "كورونا"، وكذلك تطبيق الاشتراطات البلدية والصحية، ورفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت بالمنطقة، وكذلك تفعيل مبادرة " ممتثل " بكافة مدن ومحافظات المنطقة.

ودعت الأمانة الى ضرورة تعاون الجميع عبر الابلاغ عن أي مخالفة أو ملاحظة على المنشآت الغير ملتزمة، أو على المخالفات البلدية، من خلال مركز ٩٤٠ لمعالجتها.