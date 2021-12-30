بالصور.. لجنة التنمية الاجتماعية في نزوى تنتخب أعضاءها الجُدد

الرياض - محمد عبدالله - عقدت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في نزوى بمحافظة وادي الدواسر، أمس، الجمعية العمومية العادية للعام المالي 2021، لانتخاب مجلس الإدارة الجديد للجنة بحضور نائب مدير مركز التنمية الاجتماعية بوادي الدواسر حسن بن عبيد الشريف، وأعضاء مجلس الإدارة المنتهية فترة تكليفهم، وأعضاء الجمعية العمومية.

وجرى خلال الجمعية استعراض النجاحات التي حققتها اللجنة في الدورة الماضية، بما يتواكب مع رؤية المملكة فيما يخص نشاط اللجنة، وبما يتفق مع بدء عملية المواءمة وتحول اللجنة الى جمعية.

واسفرت عملية الانتخابات إلى انتخاب زيد عبيد آل مدق رئيساً، وعبدالله بن مسفر الدوسري نائباً للرئيس، ومحمد بن عبدالرحمن آل جناح مُشرفاً مالياً ، بالإضافة الى اختيار بقية أعضاء مجلس الإدارة.

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