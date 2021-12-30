الغذاء والدواء تُحذر من استخدام الأدوية بشكل خاطئ للأغراض التجميلية

الرياض - محمد عبدالله - قالت أخصائي ثان سلامة دوائية، ندي العتيق، إنَّ استخدام الأدوية بشكل خاطئ بهدف الأغراض التجميلية؛ قد ينعكس سلبًا على المستهلك ويؤدي إلى ظهور مشاكل البشرة.

وأوضحت العتيق خلال فيديو نشرته هيئة الغذاء والدواء عبر حسابها الرسمي على تويتر، أن استخدام قطرات العين لتكثيف وإطالة الرموش، واستعمال كريمات اليد التي تحتوي على الكورتيزون الموضعية بغرض ترطيب البشرة وتسويتها ومراهم تفتيح الشفاه يُسبب مشاكل للبشرة.

وحذرت الأخصائي، من استخدام هذه الأدوية بدون الرجوع إلى استشارة الطبيب؛ لأنها قد تُتسبب العديد من المشاكل مثل تصبغ الجلد، وحدوث الالتهابات وزيادة حساسية البشرة واحمرارها، ضمور في طبقة الجلد وظهور الشعر الزائد وغير المرغوب فيه.

ونصحت العتيق بضرورة عدم استخدام هذه الأدوية إلا تحت إشراف طبيب أو الصيدلي للحفاظ على الصحة.

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