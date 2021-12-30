«الزعاق» يحدد أبرز الظواهر الفلكية في عام 2022

الرياض - محمد عبدالله - كشف الخبير الفلكي، الدكتور خالد صالح الزعاق، عن الظواهر الفلكية التي يشهدها عام 2022.

وأضاف «الزعاق» خلال تقديم فقرته اليومية على قناة العربية، أن عام 2022 سيبدأ وينتهي يوم السبت، لافتًا إلى أن السنوات الميلادية تعتبر سنوات شمسية لأنها تعتمد على دورة الأرض حول الشمس، فهي تعود إلى النقطة التي بدأت منها كل 365 يومًا وربع اليوم.

وتابع الخبير الفلكي: «في كل سنة لا يحدث أكتر من 7 حوادث بين خسوفات وكسوفات ولا أقل من حديثتين؛ وفي عام 2022 سيشهد العالم 4 حوادث خسوفين وكسوفين».

كما أوضح الزعاق، أن العالم العربي سيشهد حادثة واحدة وهي الكسوف الجزئي للشمس، يوم الثلاثاء الموافق 25 أكتوبر، مشيرًا إلى أن يوم 30 أبريل سيشهد كسوف جزئي للشمس يُشاهد في جنوب المحيط الهادي وجنوب إفريقيا.

وكشف الزعاق، أن يوم 16 مايو سيحدث خسوف كلي للشمس يُشاهد في شمال أمريكيا والمحيط الأطلنطي، لافتًا إلى يوم 8 نوفمبر سيشهد خسوف كلي للقمر لا يُشاهد في الدول العربية لوقوعه في حال النهار.

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