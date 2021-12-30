تعليمات جديدة من السفارة في موسكو بشأن مواعيد العمل

الرياض - محمد عبدالله - وجهت سفارة المملكة في العاصمة موسكو، تعليمات جديدة للسعوديين المتواجدين في روسيا تتعلق بمواعيد العمل خلال الفترة القادمة.

وأكَّدت السفارة على أنها ستكون مغلقة خلال فترة العطلة الرسمية لروسيا الاتحادية من يوم الجمعة المقبلة 31 ديسمبر المقبل وحتى 9 يناير المقبل، فيما سيتم استئناف العمل يوم الإثنين 10 يناير.

وسيتم تفعيل رقم الطوارئ الخاص بالسفارة من أجل استقبال استفسارات مواطني المملكة في روسيا وأبرز الشكاوى.

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