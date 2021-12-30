«الحقيل»: كلمة خادم الحرمين بمجلس الشورى تؤكد حرصه الأبوي المعهود على أبناء شعبه

الرياض - محمد عبدالله - أشاد ماجد الحقيل، وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، بالخطاب الملكي لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، خلال أعمال السنة الثانية من الدورة الثامنة لمجلس الشورى، أمس الأربعاء.

وقال «الحقيل»، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر: «تمثّل كلمة خادم الحرمين الشريفين في مجلس الشورى، حرصه الأبوي المعهود على أبناء شعبه والمقيمين على أرض الوطن، والمنهاج القويم الذي تسير عليه المملكة بقيادته وبمتابعة سمو ولي العهد -حفظهم الله- اقليميًا وعالميًا».

كان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، قد قال: إن بدء المرحلة الثانية من (رؤية المملكة 2030) يدفع عجلة الإنجاز، ويواصل الإصلاحات لازدهار الوطن، وضمان مستقبل أبنائه، بخلق اقتصاد متين متنوع، يواجه المتغيرات العالمية.

وأضاف خادم الحرمين، خلال الخطاب الملكي، أن الأعمال الجليلة التي يقوم بها مجلس الشورى محل تقديرنا. كما نفخر بما شرفنا الله به من خدمة الحرمين الشريفين، وضيوف الرحمن، متابعا: نحمد الله أن وفق هذه البلاد منذ تأسيسها، للعمل بمبدأ الشورى، امتثالًا لقول الله تعالى: (وأمرهم شورى بينهم).

وتابع: باركنا إطلاق سمو ولي العهد العديد من المشاريع ذات الرؤية المستقبلية التي تدعم أنظمتها الاستدامة والازدهار، والابتكار، وقيادة الأعمال، مما يوفر فرص العمل ويحقق عوائد ضخمةً للناتج المحلي، مواصلا: أشكر المواطنين والمقيمين والعاملين في مواجهة جائحة كورونا، وأبنائي الجنود البواسل في جميع القطاعات، وفي الحدّ الجنوبي.

واستكمل، أن مكانة المملكة العالمية ترجع لمكانتها العربية والإسلامية، ولأدوارها المحورية في السياسة الدولية، والتزامها بالمواثيق نحو إحلال الأمن والسلام والاستقرار والازدهار.

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النص الكامل للخطاب الملكي السنوي لأعمال السنة الثانية من الدورة الثامنة لمجلس الشورى