13 وظيفة متاحة من الدفاع المدني

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني طرح (13) وظيفة صحية (للرجال) ‏اعتبارًا من الخميس 3 / 6 / 1443هـ حتى الخميس 10 / 6 / 1443هـ . وأوضحت الفئات المستهدفة وهم: خريجو الدرجات العلمية لعام 2016 فما أعلى للتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة والمشمولة بلائحة الوظائف الصحية. والتفاصيل عبر منظومة التوظيف الإلكتروني جدارة ⁦



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