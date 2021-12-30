شكرا لقرائتكم خبر عن حملة مشتركة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية في قرية العليا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت الحملة المشتركة بين بلدية وشرطة محافظة قرية العليا على المحلات التجارية وأسواق النفع العام، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي وعدم التزاحم في المحلات التجارية.

وأوضح رئيس بلدية محافظة قرية العليا م. ماجد الرويس ان البلدية بدأت بتكثيف حملاتها الرقابية المشتركة مع الجهات الحكومية على الأسواق التجارية والمطاعم ومراكز التموينات الغذائية وأسواق النفع العام؛ للوقوف على كافة الاشتراطات والإجراءات الوقائية، جرى من خلالها التأكيد على أهمية الالتزام بالإرشادات والتدابير الاحترازية والتقيد بالاشتراطات الصحية وتوفير كافة سبل السلامة الصحية.