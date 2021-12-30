شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق ‏‏26 منشأة لتدني النظافة وسوء تخزين الأغذية بحائل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفّذت الفرق الرقابية بأمانة منطقة حائل وبلديتها التابعة لها خلال الأسبوع الحالي, ‏‏566 جولة رقابية على الأسواق، والمراكز التجارية، ومنافذ البيع, أسفرت ‏عن إغلاق ‏‏26 منشأة لتدني مستوى النظافة العامة، وسوء تخزين وحفظ الأغذية، ‏وكذلك ‏عدم ‏التقيد ‏بتطبيق ‏الإجراءات ‏الوقائية.‏

ودعت الأمانة الجميع إلى ضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة, والإبلاغ عن ‏أية ‏مخالفة للإجراءات الاحترازية والوقائية، عبر التواصل مع مركز البلاغات 940 ‏أو ‏تطبيق بلدي المتاح عبر الأجهزة الذكية.‏